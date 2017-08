Consob sospende in via cautelare per 10 giorni Ops Banca Progetto

MILANO, 14 novembre (Reuters) - Consob ha sospeso in via cautelare, per dieci giorni lavorativi, l'offerta al pubblico delle azioni ordinarie della costituenda Banca Progetto spa posta in essere dall'omonimo Comitato Promotore.

Lo si legge nella newsletter settimanale della Commissione in cui si precisa che il provvedimento di sospensione è stato adottato a seguito dell'attività di vigilanza svolta "dalla quale sono emersi elementi informativi in ordine all'esistenza a carico di uno dei componenti del comitato promotore e del Presidente del medesimo comitato di procedimenti penali non indicati nel prospetto informativo che richiedono la pubblicazione di un supplemento al prospetto stesso, a tutela degli investitori che abbiano intenzione di aderire all'ops".

L'offerta, finalizzata alla costituzione per pubblica sottoscrizione della banca ai sensi degli artt. 2333 e seguenti del codice civile, era stata approvata dalla Commissione il 26 agosto 2011 e il 5 settembre è iniziato il periodo di sottoscrizione delle azioni ordinarie della costituenda banca, che è previsto abbia termine il 4 settembre 2012.

Banca Progetto, si legge nel sito del Comitato promotore, punta a rivolgersi ai segmenti delle Pmi, dei professionisti, delle famiglie, degli enti, del terzo settore, della scuola, e di tutto il mondo ruotante interno alla realtà del sud est barese.

Il presidente del Comitato promotore, spiega il sito, è Giacomo Pellegrino.

L'idea di costituire la Banca Progetto, spiega il sito del Comitato, "nasce dalla consapevolezza della crescente distanza tra il sistema bancario attuale e le realtà territoriali delle piccole e medie imprese, che allenta i rapporti con la clientela e rende sempre più complesso il sostegno ai progetti imprenditoriali. Banca Progetto Spa vuole porsi non come servizio per le Pmi ma come Partner delle Pmi".

