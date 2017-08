Prada rileverà circa 20% Ipo Sitoy Group da 130 mld dlr

HONG KONG, 14 novembre (Reuters) - Prada SpA , per dimensioni prima offerta pubblica dell'anno sulla piazza di Hong Kong, intende sottoscrivere fino a quasi un quinto del capitale di Sitoy Group, produttore locale di borse pronto al debutto in borsa con un'Ipo fino a 130 miliardi di dollari.

Lo riferisce Ifr, servizio online Thomson Reuters, citando fonti vicine al dossier.

Prada, che ha raccolto circa 2,5 miliardi di dollari con il debutto alla borsa di Hong Kong, vorrebbe rilevare una quota di 19,6% delle nuove azioni Sitoys, mentre - sempre secondo 'Ifr' - il gruppo di 'venture capital' Idg sottoscriverebbe una partecipazione di 22%.

Fondata nel 1968 e basata a Hong Kong, Sitoy produce borse e articoli in pelle per Prada e altri brand globali.

Il 'bookbuilding' dell'offerta pubblica dovrebbe partire lunedì prossimo 21 novembre e il prezzo è atteso per il successivo 29 novembre.

Per la transazione - conclude Ifr - è stata incaricata come unica capofila Bank of America Merrill Lynch.

(Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 02 66129854, Reuters messaging: alessia.pe.thomsonreuters.com@reuters.net)

Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia