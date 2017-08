TerniEnergia, debutta in rialzo del 17% sul mercato Expandi

MILANO, 25 luglio (Reuters) - Debutto in forte rialzo per TerniEnergia (TRNI.MI) al mercato Expandi 2 di Piazza Affari. nell'asta di avvio il titolo ha segnato un prezzo di 1,52 euro, pari a un rialzo del 16,92% rispetto al prezzo di collocamento di 1,3 euro nella parte bassa della forchetta.

Le azioni scambiate sono 101.109.

La società attiva nel campo dell'energia da fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaico, ha collocato presso investitori istituzionali 4 milioni di azioni - meno di quanto inizialmente annunciato - in considerazione della situazione del mercato e per favorire l'andamento del titolo post quotazione.