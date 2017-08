Finmeccanica, pareggio Ansaldo Breda in 2008 - Guarguaglini

CERNOBBIO, 5 settembre (Reuters) - Il break even per Ansaldo Breda è previsto per la fine dell'anno, mentre ci vorranno almeno altri due anni per la quotazione della società del gruppo Finmeccanica SIFI.MI.

Lo ha detto il presidente e AD di Finmeccanica, Pierfrancesco Guarguaglini, a margine del workshop Ambrosetti.

"Ho sempre detto che il nostro obiettivo è risanarla e, una volta risanata, vedremo come svilupparla. La stessa procedura è stata usata per Ansaldo Sts e per Ansaldo Energia", ha spiegato il manager.

"Entro fine anno è previsto il break even e ci vorranno un paio di anni prima di decidere della quotazione", ha aggiunto Guarguaglini.