Ipo, Delta Lloyd (assicurazioni) debutta in calo ad Amsterdam

AMSTERDAM, 3 novembre (Reuters) - Debutto negativo per la compagnia assicurativa olandese Delta Lloyd DLL.AS, la maggiore Ipo quest'anno in Europa occidentale.

Attorno alle 13,15 italiane, il titolo perde il 3,13%, a 15,5 euro, dopo aver oscillato fra 15,75 e 15,23 euro. Delta Lloyd è stata collocata a 16 euro per azione, nella parte bassa della forchetta indicativa 15,5-19 euro.

Secondo gli analisti, Delta Lloyd risente delle vendite che stanno colpendo il settore finanziario, effetto dello scetticismo sulla solidità della ripresa economica.

Delta Lloyd è la quarta maggiore compagnia di assicurazioni sulla vita e sulle proprietà in Olanda. Il gruppo ha un book value di 22 euro per azione. L'Ipo ha registrato sottoscrizioni pari a due volte l'offerta.

Il collocamento è conseguenza della volontà di Aviva (AV.L) di cedere il 42% di Delta Lloyd in modo da ottenere capitali da destinare al rafforzamento patrimoniale o ad acquisizioni.

L'Ipo è avvenuta attraverso la vendita di 63,5 milioni di azioni, per un controvalore di 1,2 miliardi di euro.