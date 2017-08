Ipo, ok Consob a pubblicazione prospetto Opvs di Best Union

MILANO, 30 gennaio (Reuters) - Best Union Company, società attiva nella gestione di sistemi di biglietteria elettronica e controllo accessi, ha ottenuto il nulla osta della Consob alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione finalizzata alla quotazione sull'Expandi.

Il 28 gennaio scorso, ricorda un comunicato, Best Union aveva ricevuto l'ok di Borsa Italiana alla quotazione delle azioni ordinarie.

Best Union è assistita da Banca Akros in qualità di global coordinator, listing partner e responsabile del collocamento, e da Banca Aletti in qualità di co-global coordinator, joint lead manager per l'offerta pubblica e joint bookrunner. Cavour Corporate Finance è l'adviser finanziario della società e lo Studio Claudio Tinti il consulente fiscale. Lo studio legale incaricato è Norton Rose per la società e per i global coordinator. Image Building è l'adviser di comunicazione.