Ferretti si prepara a Ipo ma non ha ancora deciso su tempi - AD

TOKYO, 30 maggio (Reuters) - Ferretti si sta preparando a tornare in borsa ma non lo farà finché i mercati non si riprenderanno e una decisione sulla tempistica dell'Ipo non è ancora stata presa.

Lo ha detto a Reuters l'AD Vincenzo Cannatelli a margine di un summit sul lusso a Tokyo.

"Non abbiamo ancora deciso quando fare l'Ipo", ha detto Cannatelli. "Stiamo preparando tutte le carte. Se il mercato si riprende, possiamo decidere di andare avanti".

"L'anno scorso abbiamo visto una buona crescita, è stato molto positivo, quindi siamo pronti", ha aggiunto.

Ad aprile una fonte aveva riferito che l'Ipo del gruppo degli yacht di lusso, che aveva lasciato la borsa nel 2003 dopo l'acquisizione da parte di Permira, potrebbe tornare a Piazza Affari in autunno, ma Cannatelli ha detto che l'Ipo potrebbe avvenire anche più tardi a causa delle condizioni di mercato.

L'AD ha poi confermato la scelta di Merrill Lynch MER.N e Mediobanca (MDBI.MI) come global coordinator e Ubs UBSN.VX come bookrunner della potenziale quotazione.

Cannatelli si aspetta una crescita a due cifre dei ricavi per l'esercizio che termina il 31 agosto.

Ferretti è ora controllata al 51% dal fondo di private equity Candover (CDI.L).