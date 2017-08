PUNTO 1 - Ipo, Yoox sceglie Eidos Partners come adviser - fonte

(aggiunge background)

MILANO, 29 maggio (Reuters) - Yoox, boutique che vende le grandi firme sul web, ha nominato Eidos Partners come adviser finanziario per l'Ipo prevista per l'anno prossimo.

Lo dice a Reuters una fonte di mercato.

"Eidos Partners è stata nominata come adviser (...) negli obiettivi il collocamento in borsa dovrebbe avvenire l'anno prossimo, appena prima delle vacanze estive", dice la fonte.

Il gruppo ha archiviato il 2007 "con 150 milioni di dollari di fatturato (90 milioni di euro), in crescita del 40% circa sull'anno prima", dice ancora la fonte.

La società vende sia attraverso il sito www.yoox.com sia con siti monomarca appositamente creati per conto delle grandi case di moda, che veicolano a prezzi accessibili i capi di moda della stagione passata.

Nel capitale di Yoox, ad oggi, sono presenti tre fondi di venture capital che detengono il 25% circa ciascuno: Kiwi di Elserino Piol, Net Partners e Benchmark Europe".

Il resto è in mano al fondatore Federico Marchetti e a largo gruppo di investitori privati, tra cui anche i Ferragamo.

In un'intervista a Reuters, l'anno scorso, la società aveva detto di volersi quotare tra fine 2008 e inizio 2009.