Visa deposita filing per Ipo da massimi 17 miliardi di dollari

NEW YORK, 25 febbraio (Reuters) - Visa Inc, primo emittente di carte di credito del mondo, ha depositato oggi il filing per l'Ipo con cui conta di raccogliere fino a 17 miliardi attraverso un'attesissima vendita di azioni, potenzialmente la più grande offerta mai realizzata prima.

Visa venderà 406 milioni di azioni di classe A ad un prezzo compreso fra 37 e 42 dollari ciascuna secondo la documentazione presentata alla Securities and Exchange Commission statunitense.

Sulla base della forchetta indicativa, l'Ipo di Visa dovrebbe raccogliere fra i 15 e 17 miliardi di dollari, superando il valore di 10,6 miliardi dell'offerta con cui approdò in borsa AT&T Wireless Group nel 2000.

Gli investitori guarderanno da vicino l'Ipo di Visa dopo che le azioni della concorrente più piccola MasterCard (MA.N) hanno moltiplicato per cinque il loro valore dal debutto nel 2006. Ma i timori per la recessione negli Stati Uniti hanno raffreddato l'entusiasmo per il mercato delle Ipo negli ultimi mesi.