Ipo,utili Kedrion visti a 35 mln in 2012,ricavi a 300mln-ricerca

MILANO, 25 giugno (Reuters) - Kedrion, matricola specializzata in farmaci plasmaderivati, potrebbe raggiungere nel 2012 più di 35 milioni di utili netti e quasi 300 milioni di fatturato, con CAGR 2007-2012 rispettivamente del 15,1% e del 9,6%.

Lo dice Mediobanca, global coordinator dell'imminente Ipo, in una nota di ricerca resa disponibile a Reuters da fonti di mercato.

Una delle fonti parla di valorizzazione pre money sui 500-600 milioni e riferisce che l'operazione, mista (vendita e emissione di nuovi titoli), "potrebbe prevedere un 30% di primario".

Un'altra fonte ipotizza una capitalizzazione post Ipo "tra i 550 e i 700 milioni".

Secondo la ricerca Mediobanca, i ricavi - dai 220 milioni attesi per il 2008 - potrebbero portarsi a 287 milioni in quattro anni, con Ebitda a 82 milioni da 57, Ebit a 62 milioni da 44 e utili netti a 37 da 21.

Il capitale circolante passerebbe dai 105,6 milioni del 2008 (48% dei ricavi) a 136,5 milioni (47,6% del fatturato) mentre il debito netto, da 113 milioni a fine 2007 e 110 milioni stimati per l'esercizio in corso, dovrebbe ridursi a 24 milioni.

I proventi da Ipo, si legge ancora nella ricerca, serviranno per lo sviluppo internazionale (soprattutto in Usa) e per aumentare le dimensioni della società, che è più piccola rispetto a competitor come Grifols Biociencia (GRLS.MC), Baxter Bioscience bax.n o CSL Behring.

Kedrion oggi fa capo ad Augeo Due spa, a sua volta posseduta al 60% dalla famiglia Marcucci e per il resto dal fondo di private equity Investitori Associati.

Borsa Italiana ha dato lunedì il via libera all'operazione di collocamento. Se Consob darà il nulla osta entro venerdì, "l'Ipo potrebbe cominciare settimana prossima con debutto allo Star entro metà luglio", come ipotizza una delle fonti.

Mediobanca (MDBI.MI) è il coordinatore dell'offerta globale, joint bookrunner, sponsor e specialista, mentre JP Morgan e coordinatore e joint bookrunner.