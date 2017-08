Philogen rinvia collocamento per turbolenze,conferma volontà IPO

MILANO, 24 gennaio (Reuters) - Philogen rinvia il collocamento in borsa - il cui inizio era già stato spostato dal 21 al 28 gennaio - "alla luce delle attuali condizioni di mercato che non consentirebbero di esprimere un'adeguata valorizzazione".

Lo ha annunciato con una nota di ieri sera la biofarmaceutica toscana, precisando però che "intende proseguire nel processo di quotazione sul MTA...non appena le condizioni di mercato lo consentiranno".

Il rinvio della operazione - una ops sulle ordinarie - è stato deciso in intesa con UniCredit (CRDI.MI), responsabile del collocamento per l'offerta pubblica in Italia e coordinatore globale dell'offerta insieme a Société Générale (SOGN.PA)