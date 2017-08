Borgosesia non quoterà Penelope, trattative cessione a Delfino

MILANO, 22 luglio (Reuters) - La holding industriale Borgosesia (BRGI.MI) non procederà alla quotazione della sua sub holding Penelope, e avvierà trattative per la sua cessione a Delfino. Lo si legge in una nota della società.

Borgosesia, attiva nel settore tessile attraverso Penelope, nell'immobiliare con Gruppo Borgosesia Real Estate e nel risparmio gestito attraverso Borgosesia Gestioni Sgr, concentrerà la propria attività nel settore immobiliare e del risparmio gestito. La nuova strategia è stata decisa a causa delle condizioni poco favorevoli dei mercati finanziari.

Su questa linea il gruppo amplierà i propri investimenti immobiliari, in Italia e all'estero, anche con attività di supporto alla produzione di energia, agricoltura e operazioni di "turnaround" per rilanciare le aziende in crisi.