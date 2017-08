Nasdaq proporrà standard per quotazione società "blank-check"

NEW YORK, 21 febbraio (Reuters) - Il Nasdaq (NDAQ.O) proporrà standard per la quotazione delle società cosiddette "blank-check", cioè costituite esclusivamente per acquisire altri business.

Queste società, conosciute anche come veicoli speciali per acquisizioni, hanno raccolto oltre 12 miliardi di dollari lo scorso anno nelle ipo, con un incremento di oltre quattro volte il dato record del 2006 di 2,6 miliardi, secondo i dati Dealogic.

Il Nasdaq ha dichiarato che intende chiedere alla Sec un cambiamento delle regole per poter quotare anche le "blank-check", prevedendo che queste società debbano rispettare standard più severi rispetto alle altre.