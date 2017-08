Best Union,oggi in borsa,accordo da 200.000 euro con Varese 2008

MILANO, 20 maggio (Reuters) - Best Union Company (BSTU.MI), oggi al debutto sul listino Expandi, ha siglato un accordo da 200.000 euro con Varese 2008, per la gestione dei servizi di ticketing e staffing dei mondiali di ciclismo su strada che si terranno in settembre a Varese.

Lo dice una nota della società, precisando che il controvalore stimato è al netto dell'Iva.

Al termine dell'Ipo, condotta da Banca Akros e Banca Aletti, il prezzo delle azioni è stato fissato a 3,4 euro, il minimo del range di 3,4-4 euro. L'offerta, leggermente ridimensionata rispetto ai piani originari, era stata più che sottoscritta.

La società annovera tra i suoi soci anche Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti.