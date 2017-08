Biotech, MolMed avanti con Ipo, probabile entro marzo - vertici

MILANO, 20 dicembre (Reuters) - La società biotecnologica MolMed (Molecular Medicine) non ha intenzione di ritirare il progetto di quotazione a Piazza Affari nonostante il momento difficile dei mercati.

Lo hanno detto, nel corso di un incontro con i giornalisti, Claudio Bordignon e Marina Del Bue, rispettivamente presidente/amministratore delegato e direttore generale della società nata in seno al parco scientifico biomedico dell'ospedale San Raffaele.

"Confermiamo di voler andare in Borsa", ha affermato Del Bue, "Siamo motivati. Attendiamo le autorizzazioni di Borsa Italiana e Consob".

MolMed ha presentato domanda di ammissione a Piazza Affari il 9 novembre scorso. L'Ipo è prevista nel primo trimestre del prossimo anno, probabilmente tra febbraio e marzo.

Il management non ha fornito altri particolari sulla quotazione. Al momento, l'azionariato della società biotech vede Science Park Raf al 28,18%, Airain al 28,16%, Fininvest al 21,84%, H-Equity (famiglia Doris) al 10,91% e Delfin (Del Vecchio) al 10,91%.

Bordignon, esperto di terapia genica e cellulare che ha lavorato a lungo negli Usa, ha spiegato in modo dettagliato lo stato di avanzamento della ricerca per i prodotti di punta.

TK, ha raccontato, "è una terapia cellulare che permette l'esecuzione del trapianto di cellule staminali per la cura della leucemia mieloide acuta".

TK ha superato la Fase II ed è stata pianificata la Fase III, che inizierà nel primo trimestre 2008. Sinora, ha sottolineato Bordignon, gli studi hanno evidenziato un abbattimento del tasso di mortalità nei trapiantati di midollo osseo.

La terapia TK, ha precisato Del Bue, punta "ad allargare un mercato" attualmente ristretto. La commercializzazione del prodotto è previsto tra 3 e 5 anni.

Il secondo prodotto di punta per MolMed è Arenegyr, "un agente mirato ai vasi tumorali" con profilo di tossicità molto basso, ha spiegato Bordignon, attualmente in Fase II. I risultati dei trials fanno pensare che presto si entrerà nella fase successiva per il farmaco che è un" potenziale blockbuster", ha aggiunto, non escludendo "una Fase III abbastanza rapida (per) forse giungere sul mercato prima di TK".

La pipeline di MolMed, inoltre, vede un vaccino terapeutico antitumorale per il trattamento del melanoma avanzato (M3TK) in Fase I/II e una terapia genica dell'Aids in fase di sperimentazione clinica.

Attualmente, ha detto Del Bue, il portafoglio della società conta su 342 brevetti concessi o domande depositate, per un totale di 50 famiglie di prodotti.

La strategia di MolMed, hanno spiegato i manager, prevede la sigla di alleanze con grandi aziende biotech o farmaceutiche per la commercializzazione dei prodotti. "Siamo un pesce piccolo, ma non vogliamo farci mangiare da quelli più grossi", ha concluso Bordignon.