Fincantieri, governo favorevole a privatizzazione - Matteoli

LUCCA, 20 giugno (Reuters) - Il governo è favorevole alla privatizzazione di Fincantieri, per la quale il precedente esecutivo di centrosinistra aveva ipotizzato l'apertura ai privati tramite un collocamento in Borsa.

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli parlando a margine dell'assemblea degli industriali di Lucca.

"È chiaro che questo governo è favorevole alla privatizzazione in senso generale, poi bisogna vedere caso per caso", ha detto Matteoli. Il ministro ha aggiunto di non essersi occupato del caso fino ad ora, ma ha detto che il gruppo di costruzione navale "ha passato la crisi perché i cantieri non avevano commesse mentre ora la situazione è certamernte migliorata".