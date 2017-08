Ipo, Best Union (Expandi) apre in calo ma titolo volatile

MILANO, 20 maggio (Reuters) - Best Union Company (BSTU.MI) ha aperto a 3,3875 euro, sotto i 3,4 fissati come prezzo di Ipo, ma il titolo è volatile e dopo qualche minuto di contrattazione passa brevemente in territorio positivo.

Alle 11,05 scambia a 3,36 euro, in calo dell'1,2%.

La società, che tra i suoi soci annovera anche la vedova di Luciano Pavarotti, ha annunciato stamane un accordo da 200.000 euro con Varese 2008, per la gestione dei servizi di ticketing e staffing dei mondiali di ciclismo su strada che si terranno in settembre.

L'Ipo era stata condotta da Banca Akros e Banca Aletti e il prezzo era stato fissato al minimo del range di 3,4-4 euro.