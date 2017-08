MolMed, a fine mese risultati clinici, bene quotazione - DG

MILANO, 19 maggio (Reuters) - Molecular Medicine (MolMed) (MLMD.MI) a fine mese presenterà, al convegno annuale dedicato agli studi clinici sull'oncologia, lo stato di avanzamento dei principali prodotti in pipeline.

Lo ha detto il general manager del gruppo biotech, Marina Del Bue.

Parlando a margine dell'assemblea annuale di Assobiotec, Del Bue ha ricordato che a fine mese "ci sarà il cogresso mondiale di oncologia, dove porteremo diverse presentazioni riguardanti i nostri prodotti".

Dal 30 maggio al 3 giugno, infatti, a Chicago si terrà il convegno annuale dell'American Society of Clinical Oncology (Asco). In quella sede, MolMed, come annunciato il 16 maggio scorso, presenterà i risultati premilinari di tre studi clinici di Fase II dell'agente anti-vascolare Arenegyr.

Il general manager ha confermato "la contentezza" per aver scelto la strada della quotazione a Piazza Affari, sebbene il titolo, che ha debuttato il 5 marzo scorso a 2,15 euro, sia bloccato sotto il prezzo di collocamento: oggi perde lo 0,8%, a 2,0575 euro.

"Siamo andati in Ipo in un momento in cui i mercati erano turbolenti", ha ricordato Del Bue, sottolineando che, comunque, "il titolo ha tenuto, gli investitori hanno creduto nella società".

In particolare, ha concluso Del Bue, "gli investitori istituzionali che sono entrati nel capitale non hanno dato segnali negativi, né di uscita".