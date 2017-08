Ipo Ferretti, scelte Mediobanca e ML,bookrunner Citi e UBS-fonte

MILANO, 18 aprile (Reuters) - Per l'Ipo di Ferretti, Citigroup (C.N) e UBS UBSN.VX sono state scelte come bookrunner mentre Mediobanca (MDBI.MI) e Merrill Lynch MER.L sono confermate come global coordinator.

Lo dice a Reuters una fonte di mercato.

"Le banche per la Ipo prevista in autunno sono state nominate", afferma "Mediobanca e Merrill Lynch sono confermate global coordinator mentre Citigroup e UBS sono bookrunner".

Eidos partner è adviser finanziario della società.

Nei giorni scorsi una fonte aveva detto a Reuters che per le ipotesi di valorizzazione della società "è ancora troppo presto". Le indiscrezioni hanno parlato di Enterprise value fino a 3 miliardi di euro.

Ferretti - marchio notissimo per gli yacht di lusso con fatturato annuale oltre 900 milioni di euro - era già stata quotata in borsa a Milano.

Aveva abbandonato il listino nel 2003 dopo l'acquisizione di Permira, mentre ora è controllata dal fondo di private equity Candover (CDI.L) che l'ha rilevata per circa 1,7 miliardi.