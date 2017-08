Ipo, Philogen sposta inizio offerta di una settimana, al 28/1

MILANO, 18 gennaio (Reuters) - La società biotecnologica Philogen ha spostato di una settimana, al 28 dal 21 gennaio, l'inizio del periodo di adesione all'offerta pubblica di sottoscrizione finalizzata alla quotazione sul Mta.

La decisione di far slittare di sette giorni la partenza dell'Ops, si legge in un comunicato, è stata presa d'intesa con UniCredit, in qualità di coordinatore globale dell'oferta.

L'Ipo di Philogen vede Société Générale svolgere il ruolo di joint global coordinator e joint bookrunner con UniCredit. Banknord è l'advisor finanziario. UniCredit agisce anche come responsabile del collocamento per l'offerta pubblica e sponsor.