Artemide, salgono ricavi e margini trimestrali, Ipo in standby

MILANO, 15 febbraio (Reuters) - Artemide archivia il trimestre con ricavi e margini in crescita, mentre il cda ufficializza la decisione di lasciare in standby la quotazione, "in attesa di una migliore situazione dei mercati".

Lo dice una nota della società specializzata in illuminazione, che lo scorso 24 gennaio ha ottenuto il nulla osta della Consob alla pubblicazione del prospetto informativo per l'Ipo.

Nei tre mesi al 31 dicembre, il fatturato è cresciuto del 9,5% a 33 milioni, l'Ebitda dell'11,2% a 6,1 milioni e l'Ebit del 14% a 4,6 milioni. Il risultato netto, balzato dell'83,2%, è arrivato a 4,3 milioni.

L'esercizio 2007 si è chiuso con un fatturato consolidato di 116,4 milioni (+12,5%), un Ebitda di 19,3 milioni (+11%), un Ebit di 14,1 milioni (+15,6%) e un utile netto di 4,8 milioni (+2,3%).

La posizione finanziaria netta è negativa per 15,6 milioni, rispetto ai -16,2 milioni al 31 dicembre 2006.