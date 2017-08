Molmed, offerta globale per 26,1 mln azioni, ops da 18 a 28/2

MILANO, 15 febbraio (Reuters) - L'offerta globale per lo sbarco in borsa di Molmed, società biotech attiva soprattutto nella ricerca, sviluppo e validazione clinica di terapie innovative contro i tumori, è di complessive 26,1 milioni di azioni ordinarie.

Lo si legge nel prospetto informativo relativo all'ops che prevede l'offerta di un minimo di 3,5 milioni di azioni ed è rivolta al pubblico indistinto in Italia.

Ci sarà contestualmente un collocamento privato riservato a investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero con esclusione degli Usa.

L'offerta pubblica partirà il 18 febbraio e si concluderà il 28 febbraio salvo proroghe. Il prezzo di offerta sarà comunicato entro il 3 marzo, i risultati entro il 4 marzo.

L'avvio delle negoziazioni è previsto per il 5 marzo, si legge nel prospetto.

E' prevista, nell'ambito dell'offerta, una greenshoe per un massimo di ulteriori 3,9 milioni di azioni, pari al 15% del numero di titoli oggetto dell'offerta globale.

Inoltre è prevista la concessione ai coordinatori dell'offerta da parte di Science Park Raf, primo azionista di MolMed con il 28%, anche in nome e per conto dei membri del consorzio per il collocamento istituzionale, di un'opzione di chiedere in prestito ulteriori massime 3,9 milioni (pari al 15% dell'offerta) ai fini di una sovra-allocazione nell'ambito del collocamento istituzionale.

MolMed è assistita da Banca Imi e SocGen come coordinatori dell'offerta globale. Banca Imi è anche responsabile del collocamento dell'offerta pubblica e sponsor.