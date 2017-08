Investimenti e Sviluppo Mediterraneo, Ops dal 14 al 25 gennaio

MILANO, 11 gennaio (Reuters) - L'Ops di Investimenti e Sviluppo Mediterrano inizierà il 14 gennaio e terminerà il 25 dello stesso mese.

Lo dice una nota dell'investment company per le piccole e medie imprese del Centro Sud che comunica l'autorizzazione della Consob alla pubblicazione del prospetto informativo per la quotazione all'Mta di Borsa Italiana, segmento Mtf.

Il via libera, spiega la società partecipata al 33% da Investimento e Sviluppo IES.MI, sostitusce l'autorizzazione emessa lo scorso 19 dicembre "non ancora produttiva di effetti", in quanto sono state adeguate le parti del prospetto che si riferiscono alla legge finanziara pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre.