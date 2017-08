NEW YORK, 9 aprile (Reuters) - La big americana del private equity Apollo Global Management ha presentato la richiesta di collocamento in borsa, una IPO valutata circa 417,5 milioni di dollari, secondo la documentazione della Securities and Exchange Commission.

Nonostante il momento difficile dei mercati, Apollo spiega che "il ritmo degli investimenti potrebbe crescere in modo significativo" in una fase in cui "la tendenza prevalente" è la vendita.