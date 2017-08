IPO Kedrion sottoscritta una volta per parte istituzionale-fonti

MILANO, 9 luglio (Reuters) - La IPO di Kedrion, specializzata in farmaci plasmaderivati controllata dalla famiglia Marcucci, risulta a un giorno dalla chiusura dell'offerta sostanzialmente sottoscritta per la parte istituzionale, che rappresenta i nove decimi dell'operazione.

Lo dicono a Reuters due fonti di mercato.

"Il book stamattina era coperto circa una volta con prevalenza di esteri long-only" dice una prima fonte.

"Gli investitori esteri, soprattutto Usa, stanno rispondendo bene malgrado il momento borsistico" conferma una seconda fonte "molte adesioni sono arrivate ieri e l'offerta ora è grosso modo coperta".

Le azioni offerte in totale dalla società sono oltre 18,6 milioni con una tranche riservata al retail di soli 1,86 milioni. La forchetta di prezzo è tra 9,5 e 12 euro, per un valore totale di IPO pre greenshoe tra circa 177 e circa 224 milioni di euro. La parte riveniente da aumento di capitale - tra 60-80 milioni - dovrebbe essere usata per accelerare il piano di sviluppo internazionale ed eventuali acquisizioni.

L'offerta che si chiude domani, e punta alla quotazione allo Star il 16 luglio, è coordinata da Mediobanca e JP Morgan. Nel capitale è oggi presente con il 40% il fondo Investitori Associati che scenderà post collocamento al 16%. I Marcucci manterranno il 49%.