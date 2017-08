Ipo Philogen, via libera Consob a pubblicazione prospetto

MILANO, 9 gennaio (Reuters) - La società biotecnologica Philogen ha ottenuto da Consob il nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione (Ops) e all'ammissione sul Mta.

Il 7 gennaio scorso, ricorda un comunicato, era arrivato il via libera all'ammissione a quotazione di Borsa Italiana.

Philogen è assistita da UniCredit e Société Générale in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner, e da Banknord come advisor finanziario. UniCredit agisce anche come responsabile del collocamento per l'offerta pubblica e sponsor.