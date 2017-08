Philogen (biotecnologie), via libera Borsa Italiana a quotazione

MILANO, 7 gennaio (Reuters) - Philogen, società che opera nel settore delle biotecnologie, ha ricevuto da Borsa Italiana il via libera alla quotazione a Piazza Affari, informa una nota.

UniCredit e Societe Generale sono joint global coordinator e joint bookrunner per il debutto in borsa della matricola, mentre Banknord GePaFi è adviser finanziario. UniCredit è inoltre responsabile del collocamento per l'offerta pubblica e sponsor.

Dal lato legale Philogen è assistita dallo studio Chiomenti e i joint global coordinator da Shearman & Sterling.