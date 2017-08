Ipo, Best Union riavvia procedure per quotazione su Expandi

MILANO, 4 aprile (Reuters) - Best Union ha riavviato le procedure per l'ammissione alla quotazione sul mercato Expandi, presentando la richiesta a Consob per la pubblicazione del prospetto informativo.

Lo comunica lo stesso gruppo attivo nella produzione e gestione di sistemi di biglietteria elettronica e controllo accessi per eventi.

Global coordinator, listing partner e responsabile del collocamento è Banca Akros, Banca Aletti è co-global coordinator, mentre Cavour Corporate Finance è l'advisor finanziario.

Borsa Italiana ha emanato il provvedimento di ammissione a quotazione sull'Expandi il 28 gennaio scorso.