IPO, China Railway debutta in rialzo di quasi 70% a Shanghai

SHANGHAI, 3 dicembre (Reuters) - China Railway Group (601390.SS) ha debuttato in rialzo del 69% a Shanghai, dando un segnale rassicurante a quanti temevano un raffreddamento del mercato cinese delle IPO.

Il gruppo, numero tre nel settore dei gruppi di costruzione locali e quasi monopolista nelle infrastrutture ferroviarie, è atteso a listino a Hong Kong (0390.HK) venerdì (dove ha collocato tioli per 2,5 miliardi) mentre a Shanghai ha raccolto 3 miliardi di dollari.

I titoli A denominati in yuan hanno chiuso a 8,09, contro i 4,8 yuan della IPO, pari a una capitalizzazione di 23 miliardi di dollari, mentre l'indice Shanghai Composite .SSEC è finito in leggero calo dopo aver perso oltre un quinto del suo valore dai massimi di metà ottobre.

Le richieste di titoli in corso di collocamento erano state complessivamente - come usuale in Cina dove il retail accorre in massa alla IPO - per 457 miliardi di dollari. Le aziende pubbliche, tra l'altro, sono particolarmente gradite per il pricing solitamente conservativo.

La prossima IPO importante a Shanghai sarà qualla della China Shipping Container Lines Co (2866.HK), che settimana prossima dovrebbe raccogliere fino a 2 miliardi di dollari.

Tra gli investitori strategici della China Railway, approfittando della IPO di Hong Kong sono arrivati i gruppi China Investment Corp, China Life Insurance (601628.SS) (2628.HK) (LFC.N) e il magnate Lee Shau Kee della Henderson Land (0012.HK).

Sommando l'introito delle due ipo quasi contemporanee, China Railway è stato il quinto collocamento dell'anno per valore nel mercato della Cina, secondo i dati di Thomson Financial. Il suo maggior rivale - China Railway Construction Corp - sarà quotata l'anno prossimo.

Sulla base del prezzo a 8,09 yuan, il p/e China Railway è 43 sull'utile 2007, contro un multiplo di 24 per un campione di comparabili internazionali censiti da Reuters Estimates.