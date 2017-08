IPO energie rinnovabili, Scan cancella, buon esordio Longyuan

FRANCOFORTE/HONG KONG, 10 dicembre (Reuters) - Destini opposti per due IPO delle energie rinnovabili attese dagli investitori, con la danese Scan Energy che ha cancellato l'operazione di messa a listino in Germania, mentre la cinese dell'eolico Longyuan mette a segno un ottimo debutto.

Scan Energy 18SE.DE, parchi solari ed eolici, ha annunciato ieri notte l'interruzione dell'iter di collocamento a Francoforte perchè la domanda è stata più bassa del previsto (giorni fa anche un altro colosso, la divisione infrastrutture di Hochtief (HOTG.DE), ha dato un simile forfait).

La società domenica aveva già abbassato il prezzo per azione a 8 euro dal range originario di 9-13 - poco meno di 330 milioni di euro - ma evidentemente non è bastato: ora i suoi piani di crescita, che includevano nuove iniziative anche in Italy, saranno rivisti.

LONGYUAN DEBUTTA A HK PIU' 9% MA SOTTO ATTESE

La quinta società al mondo per generatori eolici esordisce con un buon rialzo dopo l'offerta da 2,2 miliardi di dollari che rappresenta il 30% del capitale post-aumento. Ma il 9% di rialzo nella prima giornata di scambi è meno di quanto fosse atteso.

La mossa delle Nazioni Unite che ha stabilito per alcuni operatori eolici cinesi l'impossibilità di ricorrere a finanziamenti attraverso i "carbon credit" sulle emissioni di CO2 è stata indicata dagli analisti come la causa del diminuito entusiasmo per la società e un freno all'upside, almeno a breve.

Comunque nel capitale Longyuan sono entrati il fondo chiuso China Investment Corp (CIC), il miliardario usa Wilbur Ross e China Life Insurance Group: in un mercato come quello della generazione eolica cinese, che vede investimenti per 150 miliardi di dollari al 2020, la società punta alla leadership.