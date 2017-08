Borsa, interesse per ipo in 2010 da diverse Pmi - Capuano

MILANO, 3 dicembre (Reuters) - Diverse società italiane, soprattutto di piccola e media dimensione, sarebbero interessate ad approdare a Piazza Affari il prossimo anno.

Lo ha dichiarato l'AD di Borsa Massimo Capuano, a margine della cerimonia per il debutto di Yoox YOXX.MI allo Star.

"Siamo in contatto con società che si stanno preparando, credo ci sia interesse. Come settori, siamo abbastanza distribuiti, non ne prevale uno in particolare", ha spiegato Capuano.

Alcuni potrebbero approdare allo AIM Italia, il mercato di scambio regolamentato dedicato alle piccole e medie imprese. Infatti, ha concluso l'AD, l'interesse giunge "soprattutto da aziende di piccole e medie dimensioni".

