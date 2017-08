PUNTO 1 - Yoox tonica in giorno debutto allo Star

(aggiunge background, commento trader e AD, aggiorna quotazione)

MILANO, 3 dicembre (Reuters) - Dopo una partenza positiva, la matricola Yoox YOOX.MI prende il volo allo Star dopo essere stata collocata a 4,3 euro.

Dopo aver aperto a 4,55 euro, intorno alle 11 il titolo della internet company specializzata nella vendita online di moda e design balza del 12% a 4,8 euro con circa 6,3 milioni di pezzi scambiati. Il FTSE Star .FTSTAR avanza dello 0,55%.

"La domanda (in sede di ipo) è stata elevata, ha convinto analisti e gestori, mi aspettavo questo debutto", commenta una operatrice.

L'ipo era riservata per circa il 10% al retail e per il restante 90% agli investitori istituzionali. Il gruppo è stato valorizzato 216 milioni di euro, post aumento di capitale con un prezzo di ipo di 4,3 euro.

La tranche istituzionale dell'offerta è stata interamente coperta e i fondi che hanno sottoscritto l'Ipo sono soprattutto inglesi e americani e qualche italiano, secondo quanto dichiarato da una fonte vicina all'operazione nei giorni scorsi.

Federico Marchetti, AD e fondatore dieci anni fa della società, parlando in borsa per assistere al debutto, ha spiegato che gli investitori istituzionali "coprono tutte le aree geografiche in cui opera la società".

Yoox, che nel terzo trimestre ha realizzato ricavi netti dalle vendite per 38,4 milioni, fattura il 16% negli Usa, il 26% in Italia, il 6% in Giappone - mercato inaugurato per ultimo nel 2005 - e il 50% nel resto dell'Europa. "Il nostro obiettivo è di rimanere bilanciati geograficamente" con la distribuzione del fatturato, ha spiegato l'imprenditore.

A chi gli chiedeva un commento sul progetto, secondo la stampa, di Chl (CHL.MI) per lanciare una boutique di abbigliamento online, sulle orme proprio di Yoox, Marchetti ha ricordato il "vantaggio competitivo di Yoox", che ha messo in piedi in dieci anni un "e-commerce globale in Italia, Usa e Giappone focalizzandosi sul multibrand".

