Yoox apre tonica in giorno debutto in borsa

MILANO, 3 dicembre (Reuters) - Prime battute in grande spolvero per Yoox YOOX.MI, oggi al suo debutto in borsa.

In apertura il titolo della internet company specializzata nella vendita online di moda e design ha toccato i massimi a 4,6 euro dopo essere stata prezzata a 4,3 euro.

Intorno alle 9,05 Yoox avanza del 4% a 4,47 euro in un mercato che guadagna circa l'1%.

