CORRETTO-Yoox,crescita vendite 2009 50%, ebitda 10% ricavi-fonte

Corregge in titolo e testo riferimento a ebitda, che si attesterà a 10% ricavi (e non crescerà del 10%)

di Astrid Wendlandt e Marie-Luise Gumuchian

PARIGI/MILANO, 26 novembre (Reuters) - Yoox, il gruppo di internet retail per moda e design di cui è in corso la ipo italiana dal 16 novembre, si aspetta che quest'anno le vendite crescano del 50%, sostenute dalla crescente fiducia dei clienti e dalla maggiore abilità ad utilizzare internet per fare acquisti. Lo afferma una fonte di settore.

"Quest'anno le vendite dovrebbero ammontare a circa 150 milioni di euro", ha spiegato a Reuters la fonte di settore, che ha una conoscenza diretta dei conti della società.

La prossima settimana Yoox sarà la prima società a quotarsi sull'Mta di Borsa Italiana dopo 20 mesi senza ipo a un prezzo compreso nella forchetta 3,6-4,5 euro, che valorizza la società tra i 181 e i 227 milioni di euro.

La fonte, che chiede di restare anonima, ha aggiunto che il gruppo si aspetta per il 2009 un ebitda di circa il 10% sui ricavi.

Yoox l'anno scorso ha realizzato ricavi per 101 milioni di euro e non ha voluto commentare le previsioni di vendita.

