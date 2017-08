Ipo Yoox, tranche istituzionale coperta interamente - fonte

MILANO, 25 novembre (Reuters) - La tranche istituzionale dell'offerta pubblica iniziale di Yoox è stata interamente coperta, per tutti i livelli di prezzo, da 3,6 euro al massimo di 4,5 euro per azione.

Lo afferma una fonte vicina all'operazione.

I fondi che hanno sottoscritto l'Ipo sono soprattutto inglesi e americani, ma c'è anche "qualche italiano". Gran parte degli investitori è composta da fondi dei Paesi che sono stati toccati fino ad oggi dal road show. "Tra le prossime tappe ci sono Francoforte e la Svizzera, e da qui potrebbero arrivare altre manifestazioni d'interesse", ha spiegato la fonte.

"Si tratta soprattutto di fondi di lungo periodo e che investono su società in crescita. In alcuni casi si tratta di grandi fondi che intervengono con comparti specializzati" in questo tipo di operazioni su società più piccole, ha precisato la fonte.

Yoox, gruppo di internet retail per moda e design, lo scorso 16 novembre ha lanciato un'Opvs che la porterà a quotarsi sul segmento Star di Borsa italiana. L'offerta è su un massimo di 24,33 milioni di azioni, di cui un massimo di 6,24 milioni di titoli da un aumento di capitale e le restanti 18,09 milioni cedute dai soci.

L'Ipo, per circa il 10% riservata al retail e per il restante 90% agli investitori istituzionali, si concluderà il prossimo 30 novembre.

L'offerta, nell'intervallo di prezzo dato tra 3,60 e 4,50 euro per azione ordinaria, valorizza il gruppo tra 152,4 e 190,5 milioni (pre-aumento di capitale). Post-aumento la forchetta di valorizzazione è tra 181,4 e 226,8 milioni di euro.

