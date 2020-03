Coronavirus, Germania lancia pacchetto da 750 miliardi contro impatto coronavirus

BERLINO, 23 marzo (Reuters) - La Germania ha concordato oggi un pacchetto di misure fino a 750 miliardi di euro per arginare i danni causati dal coronavirus sulla prima economia d’Europa.

È la prima volta dal 2013 che Berlino è intenzionata a contrarre debito.

Il bilancio supplettivo del governo federale pari a 156 miliardi, che verrà finanziato con il nuovo debito, mette in luce l’intenzione di Berlino di far uso di “tutto ciò che ha a disposizione” per mitigare l’impatto del coronavirus, come affermato dal ministro dell’Economia Olaf Scholz.

Il governo prevede che la pandemia spingerà l’economia del Paese verso la recessione e le stime sul budget effettuate da Scholz si basano sulla previsione che il prodotto interno lordo subirà un abbassamento di circa il 5% in chiusura d’anno.

Il ministro dell’Economia Peter Altmaier afferma che la preoccupazione primaria del governo è quella di fornire aiuti alle aziende il prima possibile e che Berlino è pronta a proteggerle dall’insolvenza o da acquisizioni indesiderate durante il periodo di crisi, implementando il neonato Fondo di stabilizzazione economica.

“Non fate errori, siamo determinati a proteggere le nostre aziende e i posti di lavoro”, ha affermato Altmaier, aggiungendo che il messaggio era diretto agli hedge fund.

Il Consiglio dei ministri nella giornata di oggi ha approvato un ingente numero di misure, tra cui la proposta di legge del fondo di stabilizzazione che prevede risorse fino a 100 miliardi di euro, utilizzabili per un ingresso diretto nel capitale di un’azienda ed evitare così acquisizioni da parte di società o investitori stranieri.

Il pacchetto prevede altri 100 miliardi di euro di credito alla banca per lo sviluppo del settore pubblico KfW destinati a prestiti per aziende in difficoltà.