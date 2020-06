BORSA MILANO azzera rialzo, tengono le banche, giù Diasorin e Stm

INDICE RIC ORE 16,30 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 20.132,36 -0,26 20.187,51 Allshare 21.970,22 -0,17 22.007,64 Banche 7.188,28 +1,43 7.087,17 Oil & Gas 12.448,70 +0,10 12.436,52 Aut & PR 195.749,49 -0,87 197.466,29 Volumi 2,56 mld MILANO, 8 giugno (Reuters) - Piazza Affari torna a segnare un lieve calo, come a inizio seduta, condizionata dall'avvio incerto di Wall Street tra borse europee ugualmente fiacche dopo il rally della scorsa settimana. ** Restano positive le banche, con BPER ancora sotto i riflettori con un rialzo di oltre 4%. Sale del 2,8% MEDIOBANCA, tornata nel mirino degli investitori da quando Leonardo Del Vecchio ha chiesto alla Bce di portare la sua partecipazione da appena sotto il 10% fino a un massimo del 20%. "Le banche sono aiutate dalle misure di stimolo annunciate dalla Bce ma certamente conta anche il tema del consolidamento che è un processo inevitabile", commenta un trader. ** UBI e INTESA SANPAOLO guadagnano circa il 1,3% dopo che, venerdì sera, la Bce ha dato a Intesa l'autorizzazione preventiva all'acquisizione di una partecipazione di controllo in Ubi pari almeno al 50% del capitale più un'azione. ** Tra gli istituti più piccoli, continua a correre BANCA PROFILO, in asta con quasi +18%, sempre sulla scia del piano di valorizzazione della partecipazione annunciato venerdì mattina dall'azionista di controllo Sator. ** ENI avanza di 0,6%, positive FIAT CHRYSLER, LEONARDO , TELECOM. ** In calo buona parte del lusso dopo lo strappo al rialzo di FERRAGAMO venerdì (ora in asta a -3,6%). Oggi sale TOD'S. Spunti nel retail su OVS e GEOX. ** DIASORIN resta debole (-4,5%), anche se sopra i minimi di giornata, dopo le indiscrezioni su una vittoria della concorrente Roche nella gara per la fornitura di test sierologici per il Covid-19 in Lombardia. A queste voci si è aggiunta la notizia che il Tar della Lombardia, accogliendo il ricorso della concorrente italiana Technogenetics, ha annullato il contratto siglato tra la Fondazione Irccs Policlinico San Matteo e Diasorin per lo sviluppo di test sierologici. Diasorin ha preannunciato ricorso ** In netto calo STM (-4%) che risente della debolezza del comparto tecnologico anche negli altri mercati esteri. ** Salgono i titoli di JUVENTUS e ASR ROMA, mentre la LAZIO scivola di oltre 4%. Secondo alcune fonti, il consiglio federale della Figc ha votato la delibera proposta dal presidente Gabriele Gravina che prevede il ricorso ai playoff ed eventualmente l'utilizzo di un algoritmo per stabilire la classifica finale del campionato in caso di nuova sospensione a causa dell'epidemia di coronavirus. ** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematica italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ....... Market statistica................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale)............. Indice FTSE IT Allshare .... Indice FTSE Mib .............. Indice FTSE Italia Star ..... Indice FTSE Italia Mid Cap .. Indice FTSE Italia Small Cap . Indice FTSE Italia Micro Cap . Per i prezzi delle azioni trattate sull'Aim .... Guida per azionario Italia.... DERIVATI DI BORSA Futures su FTSE Mib.......... Mini FTSE Mib................. Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni.............. ** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ...... Commento in italiano su borse europee Speed guide borse europee......... Indici pan europei ............. Dati analitici paneuropei........ Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ...... Guida a azionario ................. Chain degli indici italiani........ (Claudia Cristoferi in redazione a Milano Gianluca Semeraro)