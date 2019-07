2i Aeroporti (F2i-Ardian) rileva maggioranza di Aeroporto di Trieste

TRIESTE, 12 luglio (Reuters) - 2i Aeroporti, società controllata al 51% da F2i Sgr e al 49% da un consorzio guidato da Ardian Infrastructure, ha rilevato il 55% del capitale di Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa per un controvalore di 32,8 milioni.

Il restante 45% resterà in mano alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Nel 2018 il network di 2i Aeroporti ha gestito un totale di 71 milioni di passeggeri, corrispondenti al 39% del traffico nazionale con un volume d’affari aggregato di 1,2 miliardi di euro.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia (Reporting by Claudia Cristoferi)