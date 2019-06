Invimit punta a creare fondo immobiliare da 500 milioni

MILANO, 5 giugno (Reuters) - Invimit, la Sgr del ministero dell’Economia e delle Finanze, punta a contribuire a raggiungere l’obiettivo di quest’anno di dismissioni di immobili attraverso la creazione di un fondo immobiliare da 500 milioni.

E’ quanto spiegato dall’amministratore delegato di Invimit Giovanna Della Posta a margine del convegno Re Italy.

L’obiettivo del governo è di ricavare 950 milioni dalle dismissioni di immobili per l’anno in corso.

“Il nostro programma prevede di dare vita a un fondo, che abbiamo battezzato i3-DANTE e che stimiamo possa raggiungere un valore di circa 500 milioni di euro”, spiega Della Posta.

Il fondo, per il quale sono in corso le selezioni degli advisor fiscale e legale, dovrebbe essere lanciato prima dell’estate.

In i3-DANTE dovrebbero confluire immobili situati nel centro delle città, locati o non locati, con destinazioni diverse (dal residenziale agli uffici al senior housing), di proprietà delle amministrazioni centrali o locali, spiega Della Posta, sottolineando che l’obiettivo è migliorare la redditività di questi immobili.

“Pensiamo di contribuire a questo fondo, quindi sarà un fondo con dote”, aggiunge l’AD.

Oltre alla creazione del fondo, Invimit punta anche a vendere portafogli a investitori domestici e internazionali e a vendite di tipo residenziale, raccogliendo un altro centinaio di milioni, ha aggiunto Della Posta.

(Elisa Anzolin)

