BORSE EUROPA - Indici in calo sulla scia di ribassi di Shanghai

indici chiusura

alle 10,15 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.775,41 -1,01 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 971,68 -0,69 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 232,64 -1,02 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 299,95 -0,51 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 183,55 -0,56 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 31 agosto (Reuters) - Le borse europee sono in terreno negativo negli scambi della mattinata, mentre gli investitori si aspettano una seduta poco mossa per via della chiusura della borsa di Londra.

“Il calo della Cina ha un impatto significativo e c’è ancora del potenziale al ribasso per gli stock sopravvalutati”, dice Gido Giuseppa D‘Amato, staregist di Lang & Schwarz.

Il listino di Shanhai .SSEC ha chiuso con un calo di oltre 6% e l‘indice nel corso della seduta è scivolato al di sotto della media mobile a 125 giorni, vista da molti investitori giapponesi come la soglia cruciale tra un mercato ribassista e un mercato rialzista.

Tra i comparti che pesano maggiormente sul paniere europeo, il settore chimico .SX4P, in calo di quasi 1%. Male anche le costruzioni .SXOP e il settore automotive .SXAP.

Intorno alle 10,15 l‘indice europeo FTSEurofirst cede lo 0,69%. Il tedesco Dax .GDAXI perde l‘1,16% e l‘indice francese Cac 40 .FCHI l0 0,87%.

Tra i titoli in evidenza:

* BAYER BAYG.DE scivola di quasi il 2% dopo che il gruppo farmaceutico ieri ha annunciato che è allo stadio finale della sperimentazione della nuova medicina Xarelto ma ha annunciato difficoltà nel trattamento anti infarto Warfarin.

* DEUTSCHE POST ( DPWGn.DE

* In calo anche le banche .SX7P con le irlandesi Bank of Irland BKIR.I e Allied Irish Bank ( ALBK.I

* Sul fronte dei rialzi STRABAG ( STRV.VI

* MCINERY MCI.I cede il 36% dopo aver avuto un‘iniezione di denaro fresco da parte delle banche creditrici, mostrando una forte debolezza.

* ALCATEL LUCENT ALUA.PA cede il 2,14% sulla scia delle dichiarazioni di venerdì della cinese Huawei che non intende rilevare una quota della concorrente francese.