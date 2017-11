Borse europee viste in rialzo dopo perdite ieri, occhi a G20

PARIGI, 31 marzo (Reuters) - Le borse europee sono viste aprire in rialzo, ritracciando parte delle pesanti perdite di ieri, con gli investitori che iniziano a rivolgere l‘attenzione all‘avvicinarsi del vertice G20 a fine settimana.

Gli spreadbetter si aspettano per l‘inglese Ftse 100 .FTSE un‘apertura in rialzo fino allo 0,8%, tra 23 e 29 punti, per il tedesco Dax .GDAXI fino all‘1%, tra 34 e 40 punti, e per il francese Cac 40 .FCHI fino all‘1%, tra 26 e 28 punti.

Il presidente americano Barack Obama arriverà oggi in Europa con un‘agenda pesante da affrontare. La prima tappa sarà a Londra per partecipare al summit di giovedì delle 20 maggiori economie mondiali.

In Asia il primo ministro giapponese Taro Aso dovrebbe rivelare un nuovo piano di stimolo per contrastare il crescente tasso di disoccupazione e il calo dei consumi di quella che si presenta come la peggiore recessione che abbia colpito il paese negli ultimi sessanta anni.

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in calo del 3,9%, dopo aver già perso nel 2009 il 14,8%.