BORSE EUROPA - Indici contrastati, bene auto e petrolio debole

indici chiusura

alle 10,20 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.645,09 -0,37 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 928,77 -0,13 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 204,87 +0,37 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 292,15 -1,70 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 174,53 -0,11 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 30 luglio (Reuters) - Le borse europee hanno aperto in maniera contrastata. Dopo un‘apertura negativa l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 è tornato in territorio lievemente positivo per poi virare in modo più chiaro in negativo. Guadagni per i titoli bancari, minerari e automobilistici che hanno in parte bilanciato la debolezza degli energetici e dei farmaceutici.

Alle 10,20 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 perdelo 0,13% dopo aver chiuso ieri in positivo del 2,19%. Tra le singole piazze l‘inglese Ftse .FTSE cede lo 0,22%, il tedesco Dax .GDAXI perde lo 0,16%, il francese Cac 40 .FCHI scende dello 0,14%.

Tra i titoli in evidenza:

*BRITISH AIRWAYS BAY.L sale del 3,8% dopo per aver pubblicato i risultati dle primo semestre. Nonostante una perdita netta di 94 miloni di sterline, in linea con le apsettative, il gruppo ha annunicato di aver tagliato i costi operativi del 6,6%.