BORSE EUROPA - Indici aggiornano massimi dopo avvio WStreet

indici chiusura

alle 15,40 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.378,67 +1,89 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 830,29 +1,70 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 168,19 +3,82 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 277,57 +0,92 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 169,98 +0,11 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 30 aprile (Reuters) - Le borse europee aggiornano i massimi giornalieri dopo l‘apertura positiva di Wall Street i cui indici hanno esteso i rialzi sopra l‘1%.

“Non è un rimbalzo tecnico ma chiaramente un rally. Si tratta di un‘autentica inversione di tendenza, l‘orso è alle spalle”, commenta Francois Chevalier di Banque Leonardo a Parigi.

“A innescarlo inizialmente è stata un recupero tecnico degli indicatori economici che potrebbe anche non durare, ma è stato sufficiente a spingere l‘azionario fuori dal guado”. A incoraggiare gli investitori anche le parole del Federal Open Market Committee della Fed. Secondo la banca centrale il ritmo di contrazione economica negli Stati Uniti sta rallentando e la spesa delle famiglie inizia a mostrare segnali di stabilizzazione.

Intorno alle 15.50 l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dell‘1,7%. Tra i singoli listini, il Dax di Francoforte .GDAXI avanza di oltre il 2%, il Cac 40 parigino .FCHI dell‘1,7% e il Ftse 100 londinese .FTSE del 2%.

Tra i titoli in evidenza: * Banche e assicurazioni si aggiudicano le performance migiori con rialzi prossimi al 4% .SX7P .SXIP. BARCLAYS ( BARC.L SAN.MC AXAF.PA

* Cede sempre l‘8% la svedese ERICSSON ( ERICb.ST

* Il colosso della chimica BASF BASF.DE guadagna oltre il 7% in scia a un utile netto di 375 milioni di euro nel primo trimestre e vendite per 12,2 miliardi. Una ripresa economica non è in vista, dice la società che entro fine anno taglierà 2.000 posti di lavoro.

* Risultati anche per LUFTHANSA ( LHAG.DE

* L‘operatore inglese di pay tv BSKYB BSY.L si aspetta un 2009 difficile, ma ha stupito positivamente gli analisti accaparrandosi nel terzo trimestre 80.000 nuovi clienti. Il titolo sale del 4%.