Borse europee viste aprire in calo, occhio a titoli auto, banche

PARIGI, 30 marzo (Reuters) - Le borse europee sono viste aprire in calo, mentre affiorano le notizie su un nuovo salvataggio bancario da parte della Spagna e torna la paura di un possibile fallimento di General Motors (GM.N).

La commissione auto americana ha infatti respinto i piani di ristrutturazione di GM (GM.N) e Chrysler lasciando aperta la strada per una possibile bancarotta delle due grandi di Detroit.

I bookmaker finanziari si aspettano per l‘inglese Ftse 100 .FTSE un‘apertura in calo fino all‘1,5%, tra 30 e 57 punti, per il tedesco Dax .GDAXI fino all‘1,1%, tra 25 e 45 punti, e per il francese Cac-40 .FCHI fino al 2,1%, tra 41 e 59 punti.

Bank of Spain salverà la banca regionale Caja Castilla la Mancha, mettendo a segno il primo salvataggio bancario in Spagna dall‘inizio della crisi finanziaria.

Nell‘occhio del ciclone anche le banche dopo che diversi dirigenti bancari americani hanno ammesso venerdì scorso che marzo è stato un mese più duro per il comparto rispetto ai due mesi precedenti.