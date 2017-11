Borse europee viste in rialzo, trimestrali sotto osservazione

PARIGI, 30 luglio (Reuters) - Le borse europee sono impostate per una giornata positiva oggi. Gli occhi dei mercati sono sulla cospicua serie di trimestrali in arrivo, la maggior parte delle quali è stata finora ben accolta in questi giorni.

Tra le società attese alla prova dei conti sono Basf BASF.DE, Siemens (SIEGn.DE), Royal Dutch Shell (RDSa.L) e Volkswagen (VOWG.DE).

Gli spreadbetter finanziari si aspettano per l‘inglese FTSE 100 .FTSE un‘apertura in rialzo fino a 30 punti (+0,7%), per il tedesco DAX .GDAXI fino a 72 punti in positivo (+1, e per il francese CAC 40 FCEc1 fino a 32 punti in rialzo (+1%).

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in crescita dello 0,87% a 910,67 punti, a sfiorare la chiusura di lunedì, che aveva segnato il massimo degli ultimi 8 mesi.