BORSE EUROPA-Indici in forte calo su auto Usa, banche, Hypo +38%

indici chiusura

alle 9,55 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.040,88 -3,68 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 715,03 -3,04 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 121,95 -5,36 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 253,20 -3,14 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 141,46 -3,23 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 30 marzo (Reuters) - Avvio negativo per le borse europee chiamate a digerire - all‘inizio di una settimana pesante sul fronte macro - il primo salvataggio di una banca spagnola, l‘allarme su marzo lanciato dai manager delle banche Usa e lo spettro di un fallimento di colossi automobilistici americani dopo che la commissione auto di Obama ha respinto i piani di ristrutturazione di due grandi di Detroit.

L‘annuncio segue il pessimismo scatenato venerdì dall‘allarme di diversi manager delle banche Usa, secondo cui marzo risulterà più pesante dei due mesi precedenti.

L‘indice europeo delle banche .SX7P scivola di oltre il 5%, seguito a ruota dai titoli minerari .SXPP a -5,33%.

Intorno alle 9,55 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede oltre il 3% mentre, tra i singoli listini, Londra .FTSE perde il 2,47%, Parigi .FCHI il 3,02% e Francoforte .GDAXI il 3,51%.

Tra i titoli in evidenza:

* Bank of Spain salverà la banca regionale Caja Castilla la Mancha, dando il via al primo salvataggio bancario in Spagna dall‘inizio della crisi. Le banche spagnole accusano il colpo: BANCO SANTANDER ( SAN.MC BBVA.MC

* Sul fronte auto, è stato licenziato l‘AD di PSA PEUGEOT CITROEN ( PEUP.PA

* A Francoforte il titolo GM ( GM.N

* Il governo tedesco ha assunto una quota iniziale dell‘8,7% nell‘agenzia di prestiti immobiliari HYPO REAL ESTATE HRXG.DE, con l‘intenzione di acquisire in futuro il pieno controllo della società e facendo balzare il titolo in apertura del 37,7% circa. Il governo ha smentito che si pensi a un piano di fusione tra Hypo e COMMERZBANK ( CBKG.DE