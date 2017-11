BORSE EUROPA - Indici negativi, focus su dati e banche, giù oil

indici chiusura

alle 9,40 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.301,05 -0,94 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 803,80 -0,87 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 138,65 -1,37 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 273,68 -0,15 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 153,42 -0,94 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 29 gennaio (Reuters) - Le borse europee avanzano in rosso, riducendo parte dei guadagni realizzati nelle tre ultime sedute, nonostante l‘ottimismo che ha fatto volare ieri sera Wall Street per l‘approvazione alla Camera del nuovo pacchetto di stimolo economico da 825 miliardi di dollari.

Protagoniste di oggi ancora le trimestrali, viste come indicazioni dell‘andamento dell‘economia reale, mentre perdono terreno le banche dopo il balzo di ieri scatenato dal rialzo di oltre il 50% dell‘inglese LLOYDS ( LLOY.L

I titoli bancari dovrebbero restare nel mirino degli investitori dopo l‘autorizzazione della Commissione europea dei cambiamenti sul piano stilato dal governo francese per aiutare gli istituti finanziari.

In Germania il ministro delle finanze Peer Steinbrueck sta inoltre considerando, secondo indiscrezioni stampa, la possibilità di permettere a istituti privati tedeschi la creazione di “bad banks” in cui assorbire asset tossici.

Torna invece a cedere il prezzo del greggio Usa CLc1 sui timori per il calo della domanda causato dal rallentamento economico. Intorno alle 9,40, cede 50 centesimi a 41,63 dollari al barile, mentre l‘analoga scadenza sul Brent LCOc1 retrocede di 12 centesimi a 44,78 dollari.

Sul fronte macroeconomico attesi oggi i dati sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione Usa e quelli sui nuovi ordini di beni durevoli a dicembre.

In mattinata l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,8% dopo aver chiuso ieri in rialzo del 3,21% mentre Tokyo .N225 ha chiuso la seduta guadagnando quasi l‘1,8%.

Tra i singoli listini l‘indice Ftse 100 britannico .FTSE cede lo 0,73%, il tedesco Dax .GDAXI lo 0,96% e il francese CAC .FCHI lo 0,93%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il gruppo minerario XSTRATA XTA.L sta pianificando un aumento di capitale per ottenere 5,9 miliardi di dollari per ripagare i debiti e ha annunciato un calo del 13% dei suoi utili per azione nel 2008, spingendo il titolo in perdita di oltre il 15%.

* Il gruppo industriale di materiali COOKSON CKSN.L cede oltre il 26%, dopo aver annunciato un aumento di capitale per 240 milioni di sterline, il taglio di 1.250 posti di lavoro e la rinuncia al dividendo in risposta al calo del mercato dell‘acciaio.

* ROYAL DUTCH SHELL ( RDSa.L