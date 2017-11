Borse Europa viste aprire miste, ottimismo per piano Obama

LONDRA, 29 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono viste aprire miste, con un aumento dell‘ottimismo dopo l‘approvazione del pacchetto di stimolo economico da 825 miliardi di dollari, la prima vittoria legislativa del neopresidente americano Barack Obama.

I bookmaker finanziari di Londra prevedono per il britannico FTSE 100 .FTSE un‘apertura tra -3 e +3 punti, per il tedesco DAX .GDAXI tra un calo di 4 punti fino a un rialzo di 12 e per il francese CAC 40 .FCHI da un calo di 1 punto fino a un rialzo a 12 punti.

Ieri l‘azionariato europeo ha chiuso positivamente per la terza seduta consecutiva, sulla scia del balzo del 50% di Lloyds (LLOY.L) che ha spinto il settore finanziario a una corsa al rialzo.

Stamane buone notizie anche sul fronte giapponese, con il Nikkei .N225 chiuso in rialzo di quasi l‘1,8%, beneficiando dell‘ottimismo su un piano di salvataggio del settore finanziario americano e in particolare dalle attese per una “bad bank” negli Usa che permetta alle banche di sbarazzarsi di tutti gli asset tossici.