BORSE EUROPA - Indici fiacchi ma brillano banche, giù energetici

indici chiusura

alle 9,40 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.895,75 -0,12 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.000,98 -0,04 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 238,22 +0,6 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 305,44 -0,45 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 192,94 -0,18 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 29 settembre (Reuters) - Le borse europee aprono fiacche, dopo i guadagni di ieri, con qualche presa di profitto sui titoli legati alle commodities mentre i finanziari proseguono il rimbalzo di ieri.

Alle 9,40 il FTSEurofirst 300, +20% circa dall‘inizio dell‘anno, cede lo 0,2%, il DJ Stoxx 600 STOXX lo 0,1%.

Tra le singole piazze -0,2% circa per Ftse 100 .FTSE, Cac 40 .FCHI e Dax .GDAXI.

“Il mercato ha recuperato in un periodo relativamente breve ma ci sono ancora dubbi sulla forza della ripresa”, dice un analista della Hargreaves Lansdown. “Questa settimana sono in agenda alcuni dati che saranno cruciali per capire in quale direzione, a breve, andranno le borse”.

Oggi in agenda, tra il resto, la fiducia di imprese e consumatori per la zona euro. Nel pomeriggio anche la fiducia dei consumatori americani a settembre.

Tra i titoli in evidenza:

* Sotto pressione gli energetici tra cui BP ( BP.L RDSa.L REP.MC TOTF.PA

* Tra le banche guadagnano tra lo 0,6% e il 2% circa HSBC ( HSBA.L BARC.L LLOY.L RBS.L BNPP.PA

* Denaro su PROSIEBENSAT1 MEDIA PSMG_p.DE, +8% dopo che Morgan Stanley ha avviato la copertura sul titolo con un “overweight”.