BORSE EUROPA- Indici positivi sulla scia risultati Bayer, Sanofi

indici chiusura

alle 10,00 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.595,76 +0,88 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 908,13 +0,58 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 198,75 +0,94 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 294,29 -0,03 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 168,67 +0,70 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 29 luglio (Reuters) - Le borse europee sono partite in rialzo, con gli occhi degli investitori puntati sui risultati societari.

Alle 10,00, il FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,5% circa, dopo aver chiuso ieri in calo di quasi l‘1%. Tra le singole piazze l‘inglese Ftse .FTSE avanza dello 0,5%, il tedesco Dax .GDAXI dello 0,8%, il francese Cac 40 .FCHI dello 0,7%.

“Siamo in un importante periodo di transizione. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire se possiamo mantenere la forza dell‘ultima settimana”, commenta Jimmy Yates di Cmc Markets.

In lieve calo il comparto energetico, ancora alle prese con la delusione di ieri per la trimestrale di BG BG.L, che ha realizzato un utile netto in calo del 31% da aprile a giugno e ha affermato di non riuscire a raggiungere il suo obiettivo di produzione per l‘anno.

Tra i titoli in evidenza: * Il produttore di acciaio ARCELORMITTAL ISPA.AS cede oltre il 4% nonostante risultati in linea con il consensus nel secondo trimestre e la previsione di un leggero miglioramento nel terzo trimestre. Non è piaciuta però la perdita di 792 milioni di dollari, seguita da ulteriori svalutazioni sulle scorte e dall‘annuncio di misure per tagli di posti di lavoro.

* Il gruppo chimico e farmaceutico BAYER BAYG.DE sale del 3,85% dopo aver annunciato la chiusura del trimestre con un Ebitda esclusi i costi straordinari di 1,77 miliardi di euro, leggermente superiore alle attese per 1,61 miliardi e ha confermato il target 2009 per un calo del 5% dell‘Ebitda.